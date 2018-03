Ministro escapa de atentado suicida O ministro do Trabalho iraquiano, Mahmoud al-Sheikh Radhi, escapou ontem de um atentado em Bagdá, quando um suicida detonou um carro com explosivos em meio a um comboio de autoridades. Pelo menos 11 pessoas morreram e 22 ficaram feridas no ataque, ocorrido na Praça Tahrir, considerada uma das regiões mais seguras da capital iraquiana.