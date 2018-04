Ministro escapa ileso de ataque a tiros em Sanaa Um grupo de homens armados atacou a tiros o carro do ministro da Informação do Iêmen, Ali al-Amrani, quando ele deixava seu gabinete ontem em Sanaa. Ele escapou sem ferimentos do atentado. Em um outro incidente no sul do país, pelo menos 12 militantes da Al-Qaeda, incluindo 4 líderes locais, foram mortos em um ataque de um avião não tripulado, que teria sido lançado pelos EUA.