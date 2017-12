Ministro espanhol afirma que a história julgará Pinochet O ministro de Assuntos Exteriores espanhol, Miguel Ángel Moratinos, lamentou nesta segunda-feira que o general Augusto Pinochet não tenha sido julgado e afirmou que "a história o julgará". "A única coisa que podemos lamentar é que a Justiça não vá julgá-lo estando vivo, mas a história o julgará, ela ditará a sentença", afirmou Moratinos, assim que chegou ao Conselho de Assuntos Gerais e Relações Exteriores em Bruxelas. "Considero que os chilenos, felizmente, já viraram anos atrás essa página negra e obscura da história do Chile sob a ditadura do general Pinochet", disse o ministro, que acrescentou, no entanto, que toda pessoa, quando morre, merece respeito.