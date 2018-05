Ministro francês defende nova resolução da ONU para a Líbia

O ministro de Defesa francês, Gerard Longuet, defendeu nesta sexta-feira que o Conselho de Segurança da ONU adote uma nova resolução para que os aliados possam atingir seus objetivos em suas operações militares na Líbia.

A declaração de Longuet ocorreu depois que os líderes de Estados Unidos, Reino Unido e França emitiram uma carta conjunta afirmando que não haverá paz no país do norte africano caso o coronel líbio Muamar Khadafi continue no poder.

A resolução do Conselho de Segurança atualmente em vigor não faz menções à troca de regime na Líbia, onde as forças de Khadafi combatem insurgentes desde fevereiro.

Falando a uma rádio francesa, Longuet admitiu que tirar Khadafi do poder estaria "certamente" fora do escopo da resolução 1973 do Conselho de Segurança, o que tornaria necessária uma nova votação na ONU.

"Certamente (a resolução) não menciona o futuro de Khadafi, mas eu acho que três grandes países dizendo a mesma coisa é importante para as Nações Unidas, e talvez um dia o Conselho de Segurança adote uma (nova) resolução", disse.

Carta aberta

Em carta aberta publicada nesta sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, seu colega francês, Nicolas Sarkozy, e o primeiro-ministro britânico, David Cameron, pediram que a Otan continue pressionando Khadafi e protegendo os civis líbios.

O comunicado conjunto, publicado nos jornais The Times (britânico), International Herald Tribune (americano) e Le Figaro (francês), afirma que permitir que o líder líbio continue no poder seria uma "traição" ao povo do país.

Nem todos os 28 integrantes da Otan estão realizado ataques aéreos na Líbia. Entre os países ativos na missão estão França, Reino Unido, Canadá, Bélgica, Noruega e Dinamarca.

Na última quarta-feira, o Pentágono confirmou que aviões americanos continuavam também participando da ofensiva, apesar de o país ter anunciado que iria deixar de realizar voos de ataque regulares.

Os pilotos da Otan estão realizando bombardeios contra as forças de Khadafi para aplicar a área de exclusão aérea imposta pela resolução da ONU, que também prevê a proteção de civis.

Rasmussen

Em conferência realizada em Berlim, o secretário-geral da Otan, Anders Fogh Rasmussen, disse que a coalizão militar se mantém fiel aos termos da resolução, e que a operação prosseguirá desta forma.

"A operação da Otan é legítima. (...) Nós não iremos além do texto ou do espírito da resolução 1973 do Conselho de Segurança da ONU", afirmou Rasmussen.

Ele admitiu, no entanto, que é "impossível" imaginar que as ameaças aos civis da Líbia venham a desaparecer enquanto Khadafi estiver no comando.

O encontro em Berlim, que reuniu ministros do Exterior dos países-membros da Otan, terminou sem que nenhum país tenha se comprometido a colaborar com mais aviões para a operação na Líbia.

Na quinta-feira, Rasmussen havia dito que mais aviões com tecnologia sofisticada seriam necessários para realizar os ataques contra as forças de Khadafi minimizando o número de vítimas civis.

Apesar da falta de promessas de mais aviões, Rasmussen disse em uma entrevista à BBC que, durante a reunião de Berlim, houve indicações de que os países estão dispostos a reforçar o poder de ataque, a fim de aplicar totalmente a resolução da ONU.

Misrata

Rasmussen afirmou que eliminar franco-atiradores na cidade líbia de Misrata, onde os rebeldes temem ser massacrados pelas forças de Khadafi, pode ser um "grande problema", devido ao risco de atingir civis por engano.

O chefe da Otan disse ter "total confiança" em seus comandantes militares e afirmou que, apesar das limitações impostas pela resolução da ONU, a aliança ocidental ainda pode "fazer muito" para pressionar as forças de Khadafi.

Para Rasmussen, a mensagem para Khadafi está clara de que "o jogo acabou" e que o atual regime líbio não tem futuro.

No entanto, a Itália - país que era considerado um potencial participante nas operações - deu indícios de que deve descartar ordens para que seus aviões militares abram fogo na Líbia.

Até agora, os italianos contribuíram apenas ao ceder suas bases aéreas à Otan, enquanto oito de suas aeronaves estão sendo usadas para missões de reconhecimento e monitoramento. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.