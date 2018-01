Ministro francês discute paz no Oriente Médio O ministro de relações Exteriores da França, Dominique de Villepin, chegou à Jordânia para participar de negociações de paz no Oriente Médio. A porta-voz da embaixada francesa no país, Aline Lenormand, disse que Villepin, que veio da Turquia, deveria se reunir com o rei da Jordânia, Abdullah II, e com outros representantes do governo do país antes de embarcar para o Irã ainda hoje. Um dos principais pontos da agenda são as discussões em torno da paz entre palestinos e israelenses, disse Lenormand. A Jordânia, aliada dos EUA, foi contra a guerra no Iraque e, como outros países árabes, está exortando os EUA para que devolvam o governo civil aos iraquianos rapidamente. O rei Abdullah II disse que o Iraque do pós-guerra deverá ser administrado por aqueles que viveram e sofreram com o regime de Saddam Hussein e que os grupos de oposição exilados devem ter apenas um papel minoritário no governo. O ministro de Relações Exteriores da Jordânia, Marwan Muasher, deverá fazer uma viagem para o Reino Unido e para os EUA amanhã para discutir os planos para a reconstrução do Iraque e para pedir a rápida implementação de um plano de paz proposto pelos EUA, que visa à criação de um estado Palestino dentro de três anos. Veja o especial: