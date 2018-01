Ministro francês diz que Bin Laden "não morreu" O ministro francês do Exterior, Philippe Douste-Blazy, disse neste domingo que, segundo seu conhecimento, o líder da Al Qaeda, Osama bin Laden, está vivo. "Que eu saiba, Osama bin Laden não morreu", afirmou o ministro à emissora de TV LCI, acrescentando que não tem nenhuma informação sobre uma nota a este respeito dos serviços secretos franceses. Um documento confidencial dos serviços secretos da França, baseado em uma fonte do Golfo Pérsico e publicado neste sábado por um jornal francês, indicava que a inteligência saudita estava convencida da morte de Bin Laden, vítima de uma crise aguda de febre tifóide, quando se encontrava no Paquistão no último dia 23. O governo saudita, porém, afirmou neste domingo que não tem nenhuma prova de que Bin Laden esteja morto. Os governos dos Estados Unidos, Paquistão e França afirmaram no sábado que não podiam confirmar a suposta morte do terrorista saudita, responsabilizado pelos atentados de 11 de setembro de 2001 nos EUA.