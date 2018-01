Ministro francês propõe política de imigração comum para UE O Ministro do Interior francês, Nicolas Sarkozy quer propor a criação de uma política de imigração comum para a União Européia (UE), de forma que os recém-chegados em cada país sejam julgados de acordo com os mesmos critérios. O "pacto de imigração européia", como a medida foi classificada por Sarkozy, será anunciado em um encontro em Madri, na Espanha, com ministros de interior de oito países europeus. Atualmente, a política de imigração é controlada individualmente por cada um dos governos dos 25 países da UE. O ministro afirmou que quer evitar que os países concedam permissões de residência em massa para imigrantes. Ele também deseja que as concessões sejam avaliadas caso a caso, levando em conta razões humanitárias. "Em Madri, defenderei que só podemos resolver o problema da imigração com uma perfeita coordenação entre nossos parceiros europeus", disse Sarkozy a repórteres em Paris. "Não podemos continuar a ter nossas próprias políticas de imigração, uma vez que se vê claramente que somos confrontados pelos mesmos problemas", afirmou. O encontro na capital espanhola ocorrerá em meio a críticas feitas por Sarkozy ao primeiro-ministro espanhol Jose Luis Rodriguez Zapatero. O francês censurou a atuação de Zapatero durante a episódio em que refugiados africanos tentaram entrar na Espanha pelas Ilhas Canárias. Sarkozy também discordou sobre a decisão da Espanha de conceder milhares de permissões de residência a imigrantes ilegais, no ano passado.