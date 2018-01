Ministro indiano critica discurso de Musharraf na TV O ministro das Relações Exteriores da Índia, Jaswant Singh, considerou as declarações do presidente do Paquistão, Perves Musharraf, "desapontadoras e perigosas". Ontem à noite, durante discurso em cadeia nacional de televisão, Musharraf afirmou que o Paquistão não iniciará uma guerra, mas poderá defender-se no caso de uma ameaça. Ele negou que houvesse infiltração de militantes islâmicos paquistaneses na região indiana da Caxemira. "Desapontadoras (as declarações), já que meramente repetem afirmações anteriores. O general (Musharraf) engajou-se em um discurso abusivamente ofensivo e insensível em relação à Índia", afirmou Singh.