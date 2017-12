Ministro indiano escapa de atentado na Caxemira O ministro-chefe do Estado indiano de Jammu-Caxemira, Farooq Abdullah, escapou ileso de um atentado perpetrado hoje, em Srinagar. Duas granadas foram lançadas contra um edifício do governo que ele estava inaugurando. Uma não explodiu, e a outra errou o alvo e explodiu no ar, sem deixar vítimas. Um desconhecido grupo fundamentalista islâmico, o Regimento Al-Medina, assumiu a autoria do ataque. Em outro incidente, três pessoas não tiveram a mesma sorte. Elas foram mortas por um salva disparada pela artilharia paquistanesa, que deixou 24 feridos e atingiu casas dos vilarejos na parte da Caxemira controlada pelos indianos. Não há informações sobre mortos no lado paquistanês. A tensão entre os dois lados continua alta, apesar dos pedidos da comunidade internacional para que os dois países detentores de armas nuclear acalmem a situação na fronteira.