Ministro indiano participa de marcha contra a violência O ministro indiano de Defesa, George Fernandes, liderou hoje uma marcha pacífica no Estado de Gujarat, onde morreram quase 900 pessoas nos últimos dois meses na pior onda de violência religiosa em uma década. Junto ao ministro e às cerca de 500 pessoas que participaram do ato estavam membros do Partido do Congresso, principal grupo político de oposição da Índia, e Narenda Modi, governador de Gujarat. A marcha passou por alguns dos bairros mais afetados pela violência de Ahmadabad, a maior cidade e centro financeiro do Estado. Nas cidades de Isanpur e Millatnagar, três pessoas morreram ontem à noite em conflitos entre hindus e muçulmanos. Dois dos mortos foram vítimas da ação da polícia, que disparou para dispersar uma multidão que lançava pedras e objetos.