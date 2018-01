Ministro indiano visita Mianmá O ministro indiano das Relações Exteriores, Jaswant Singh, fará uma visita a Mianmá (ex-Birmânia) na próxima semana, disse um diplomata indiano neste sábado. É a primeira visita oficial feita por um ministro indiano desde que o regime militar tomou de forma violenta o poder, em 1988, esfriando as relações entre os dois países. Singh irá visitar Mianmá de 13 a 15 de fevereiro e participará da inauguração de uma rodovia no nordeste do país.