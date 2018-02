Ministro inglês admite que situação no Iraque é "muito grave" O ministro de Assuntos Exteriores do Reino Unido, Jack Straw, reconheceu pela primeira vez nesta sexta-feira, que a situação enfrentada pela coalizão anglo-americana no Iraque é "muito grave", ocasião em que também disse que jamais teria imaginado este desenlace. Um ano depois da tomada de Bagdá, a escalada da violência toma o Iraque, com sangrentos enfrentamentos entre as tropas ocupantes e as milícias xiitas e sunitas, que já deixaram centenas de mortos, principalmente civis iraquianos. Numa entrevista à Rádio 4 da BBC, Straw admitiu que a situação é grave, embora tenha relativizado o quadro, dizendo que o levante é fruto do antigo regime do ditador Saddam Hussein, que criou uma situação que "poderia ter explodido a qualquer hora". "Não quero minimizar a gravidade dos problemas que enfrentamos, mas é preciso vê-los em seu contexto, o de que Saddam tinha aterrorizado a Iraque", argumentou o ministro. "A tampa da panela de pressão explodiu e algumas das tensões que havia lá, que poderiam ter surgido em qualquer momento, se dirigiram, até certo ponto, contra a coalizão", acrescentou. Straw lembrou que a maioria dos iraquianos aprecia o fato de Saddam não estar mais no poder, embora a população esteja em desacordo com a ocupação e deseje uma transição para um governo democrático. Os rebeldes "são tão inimigos da maioria dos iraquianos como o são da coalizão", assegurou Straw. Perguntado se, há um ano, teria imaginado uma situação como a atual, Straw respondeu que não. "Pensei que haveria dias bons e ruins", explicou. "Não há dúvida de que a situação atual é muito grave, a mais grave que tivemos que enfrentar".