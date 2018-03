Ministro inglês sugere monitorar comportamento infantil Crianças desde 3 anos de idade deveriam ser monitoradas para se detectar os primeiros sinais de comportamento criminoso, sugeriu o governo britânico. O ministro do Interior, David Blunkett, responsável pelo cumprimento das leis, disse que quanto antes se puder identificar os jovens de comportamento problemático, tanto mais depressa as autoridades poderão intervir. Blunkett pediu o monitoramento das escolas infantis, que recebem crianças até com 3 e 4 anos. "Precisamos identificar as reações comportamentais das crianças desde muito cedo, desde o momento em que a criança inicia sua educação na escola maternal", disse Blunkett, durante uma conferência sobre educação dos filhos na zona norte de Londres. "A realidade é que, em muitas de nossos conjuntos habitacionais, em muitas de nossas comunidades carentes, um punhado desses jovens - cujo estilo de vida e cujo comportamento perturbam tanto o bem-estar dos outros - está criando grandes transtornos", acrescentou o ministro. "Em vez de tentar juntar os pedaços quando as coisas vão mal, faz muito mais sentido investir recursos na prevenção", disse ele. O governo do primeiro-ministro Tony Blair introduziu diversas medidas contra a criminalidade juvenil desde que foi eleito em 1997, inclusive controles eletrônicos e toques de recolher. Blunkett vem tentando reduzir a criminalidade juvenil nos últimos meses, depois uma série de reportagens da mídia sobre "desordens praticadas por adolescentes" e denunciou um grande aumento nos crimes de rua. Na terça-feira, o ministro propôs colocar jovens infratores a partir dos 10 anos de idade, em abrigos especiais onde serão vigiados de perto. Disse também que novas leis - permitindo que jovens de 12 anos ou mais sejam mantidos presos enquanto aguardam julgamento por certos crimes, como furto de carros ou roubo - entrarão em vigor em junho em Londres e outros nove locais de alta criminalidade, e serão estendidas a toda a Inglaterra até setembro. Antes da aprovação destas leis pelo Parlamento, no ano passado, menores de 16 anos não podiam ser encarcerados enquanto aguardavam julgamento, a não ser que fossem acusados de crimes mais graves. "Um dos maiores desafios que enfrentamos é como lidar com jovens infratores que acreditam que sua idade os torna intocáveis, que burlam as leis, zombam da polícia e deixam os tribunais depois do pagamento de fiança, livres para cometer novos delitos", disse Blunkett.