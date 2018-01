Ministro iraquiano acusa Irã de armar radicais xiitas No quinto dia seguido de combates em Najaf, o ministro interino da Defesa do Iraque denunciou que armas do Irã vêm sendo utilizadas pelos rebeldes que enfrentam forças americanas e iraquianas na cidade sagrada para os muçulmanos xiitas. Hazem Shaalan, o ministro, fez os comentários durante entrevista levada ao ar pela emissora de televisão Al-Arabiya. "O Irã deixou mais uma impressão digital em Najaf", declarou. "Armas de fabricação iraniana foram encontradas nas mãos de criminosos em Najaf. Eles receberam essas armas pela fronteira iraniana." Perguntado sobre se o Irã ainda é considerado "um grande inimigo" do Iraque, Shaalan deu uma resposta ambígua: "De longe e de perto, temos relatado que o que vem acontecendo com o povo iraquiano é executado por aquele que é considerado o maior inimigo. Pela primeira vez, os iraquianos vêem os corpos de crianças, de mulheres, corpos mutilados nas ruas. Sim! Esta é a verdade." O Irã já negou no passado uma suposta interferência no Iraque. Teerã alega que não permite que combatentes cruzem para o país vizinho, mas não nega a possibilidade de milicianos atravessarem ilegalmente a fronteira. Desde a última quinta-feira, soldados americanos e iraquianos vêm enfrentando milicianos leais ao clérigo Muqtada al-Sadr em Najaf.