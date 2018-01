Ministro iraquiano dá ultimato a xiitas em Najaf O ministro da Defesa do Iraque alertou os militantes xiitas na cidade sagrada de Najaf para que se rendam nesta quarta-feira, prevenindo-os para o lançamento de uma grande ofensiva, com a qual "aprenderão uma lição que nunca esquecerão". "Estamos em processo de conclusão do preparativo militar", disse Hazim al-Shaalan. "Eles têm um chance. Nas próximas horas devem render-se e entregar suas armas". O ministro disse que tropas iraquianas foram treinadas para retirar os militantes do templo do Iman Ali, onde os xiitas se concentram por ser um local sagrado e no qual as forças americanas não podem entrar. "Não haverá intervenção dos americanos nesse ponto. A intervenção ocorrerá apenas na proteção aérea e das estradas que levam ao complexo. Para entrar nele, as tropas serão 100% de iraquianos", disse Shaalan em árabe. As informações são das agências internacionais e da agência Dow Jones.