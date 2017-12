Ministro iraquiano defende execução de Saddam Os iraquianos não se sentirão seguros enquanto o deposto presidente Saddam Hussein não for executado, o que exigiria uma legislação especial, disse o ministro da Justiça do Iraque, Malik Dohan al-Hassan, em entrevista publicada neste sábado. O novo governo iraquiano está pronto para julgar Saddam e poderá aprovar uma lei temporária revogando o cancelamento da pena capital no Iraque apenas para poder executar o ex-líder do país, disse Al-Hassan em entrevista publicada hoje pelo jornal saudita Okaz. "Os americanos, liderados pessoalmente pelo presidente George W. Bush, prometeram que nos entregarão Saddam para que o julguemos", disse Al-Hassan. "Nós estamos prontos para julgá-lo e adotamos todas as medidas necessárias para que o julgamento seja transparente, justo e honesto." Segundo ele, "Saddam deve ser executado por causa de seus métodos e crimes".