Ministro israelense é baleado na cabeça Ministro israelense é baleado na cabeça Jerusalém - A Rádio Israel informou que o ministro do Turismo, Rehavam Zeevi, de um partido ultra-nacionalista foi baleado na cabeça hoje e está gravemente ferido. O incidente aconteceu no Hyatt Hotel, que fica perto de bairros palestinos na zona leste de Jerusalém. A vítima foi levada para o Hospital Hadassa, onde sua condição foi avaliada como grave. A polícia ainda não sabe dizer quem foi o autor nem a razão dos disparos. O porta-voz da polícia israelense, Shmuel Ben-Ruby, disse que três balas foram disparadas contra Zeevi quando ele estava na entrada de seu quarto no hotel. A esposa do ministro estava no restaurante do Hyatt e quando subiu para seu quarto encontrou-o ferido. Leia o especial