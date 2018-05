Ministro italiano diz que crise não será superada sozinha

"A Itália, com objetivo de se desenvolver econômica e socialmente, precisa da Europa, e a Europa, para ser mais forte, precisa da Itália", disse Monti, em discurso na cidade de Reggio Emília.

Embora Monti não tenha citado nomes, alguns críticos sentem que a Alemanha tem colocado sua economia à frente de interesses de toda a União Europeia.

Monti terá uma reunião com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, em Berlim, na quarta-feira, e também na reunião da UE em Bruxelas no fim do mês.

"A Itália está fazendo sua parte. Agora, outros países da União Europeia deveriam fazer o mesmo", afirmou Monti. As informações são da Associated Press.