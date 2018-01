Ministro japonês alerta para risco da economia O ministro de Finanças do Japão, Kiichi Miyazawa, disse que o governo precisa estar alerta para o crescente risco de enfraquecimento da economia. "Estou consciente de que a produção industrial está caindo e precisamos ser cautelosos com relação aos riscos de enfraquecimento da economia vindos de tais fatores", disse Miyazawa, durante coletiva à imprensa. Questionado sobre a recente queda dos preços das ações japonesas, o ministro limitou-se a dizer que o governo não irá rever as pespectivas econômicas apenas por causa dos baixos preços das ações. No relatório econômico de fevereiro, o governo japonês afirmou que a economia do país continuava em ritmo de recuperação moderada, porém as autoridades estão ficando mais cautelosas. De acordo com a edição desta sexta-feira do Yomiuri Shimbun, o governo está examinando se rebaixa sua avaliação econômica pelo segundo mês consecutivo por causa da queda das exportações e da produção industrial. Segundo o jornal, no relatório a ser divulgado no final do mês, o governo poderá dizer que a recuperação econômica está perdendo força.