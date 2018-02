Ministro mexicano sai ileso após acidente de helicóptero que sobrevoava região de terremoto

MÉXICO - Um helicóptero da Força Aérea Mexicana, que transportava o ministro de governo do México, Alfonso Navarrete, e o governador de Oaxaca, Alejandro Murat, tombou na noite desta sexta-feira, 16, durante a aterrissagem na cidade de Pinotepa Nacional, no Estado de Oaxaca. Ambos saíram ilesos, mas pelo menos três pessoas morreram em terra.

O acidente ocorreu quando faltava de 30 a 40 metros para o pouso na região onde se registrou um forte terremoto de 7,2 graus que atingiu a Cidade do México mais cedo. A aeronave perdeu o controle e avançou sobre a terra para depois tombar, disse Navarrete à emissora Televisa. O helicóptero dirigia-se à zona de Oaxaca mais afetada pelo tremor que atingiu o centro e o sul do México.

O ministro confirmou que "lamentavelmente, há gente que perdeu a vida" durante a aterrissagem. O jornalista Jorge Morales, da Televisa, que viajava no helicóptero e também saiu ileso, disse que viu, pelo menos, três vítimas fatais no local do acidente.

Ele relatou que, depois de avançar sobre a terra, o helicóptero tombou e caiu sobre veículos que estavam estacionados na região em que ia aterrissar.

Navarrete afirmou que, a bordo da aeronave, viajava pessoal militar, do governo de Oaxaca e de Proteção Civil, e que alguns dos ocupantes ficaram feridos, mas não informou quantos.

O ministro tinha viajado para Puerto Escondido na mesma tarde depois do terremoto para fazer uma avaliação dos danos a fim de que o governo mexicano atenda à emergência. Lá, ele e o governador embarcaram no helicóptero com destino a Pinotepa Nacional, onde se registrou o epicentro e em cujas localidades próximas foram registrados os maiores danos materiais.

A Secretaria de Governo (Interior) confirmou, através do Twitter, que "devido ao acidente reportado, tanto o ministro Navarrete Prida como o governador do Estado de Oaxaca, Alejandro Murat, tiveram apenas contusões leves". "Segue a avaliação da gravidade das pessoas que ficaram feridas", acrescentou a nota. /EFE