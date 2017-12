Ministro palestino atravessa fronteira de Gaza com US$ 20 mi O ministro de Relações Exteriores da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Zahar, retornou nesta quarta-feira à Faixa de Gaza após uma viagem ao Egito com US$ 20 milhões em dinheiro na bagagem, informaram fontes da segurança palestina. O chanceler chegou ao terminal de Rafah, na fronteira com o Egito, com a quantia dividida em várias bolsas. Segundo ele, o dinheiro foi arrecadado em vários países árabes. Durante sua recente viagem, Zahar visitou a Indonésia, Malásia, Brunei, China, Paquistão, Irã e Egito. Um funcionário da alfândega disse que o ministro declarou o dinheiro na fronteira. De acordo com a lei local, os viajantes devem declarar todos os valores acima de US$ 2 mil e explicar sua origem. Ao ser descoberto pelos agentes da ANP, Zahar alegou que o dinheiro tinha como destino os cofres públicos. Com isso, o ministro pôde passar tranqüilamente pelo terminal. As fronteiras palestinas são controladas pela guarda presidencial de Mahmoud Abbas e monitoradas por observadores europeus. Transferências O Governo do primeiro-ministro palestino, Ismail Haniyeh, sofre com a falta de recursos econômicos desde que chegou ao poder em março. A comunidade internacional retirou as contribuições que mantinham as finanças palestinas. Os dirigentes palestinos têm que transferir, em espécie, o dinheiro recolhido em países árabes e em comunidades islâmicas ocidentais, dada a negativa de muitas entidades bancárias internacionais a colaborar com o Governo do Hamas. Há um mês, o porta-voz do Hamas, Sami Abu Zuhri, foi detido na fronteira de Rafah com 600 mil euros, alegando que se tratava de dinheiro para os presos palestinos em prisões israelenses. Recentemente, foi o porta-voz do grupo parlamentar do Hamas, Salah Al-Bardawil, que cruzou a fronteira com 4,5 milhões de euros. Dívidas O dinheiro transportado por Zahar cobriria apenas uma pequena parcela das crescentes dívidas do governo palestino, que precisa de pelo menos US$ 160 milhões para pagar os salários atrasados de seus funcionários. Israel e doadores internacionais exigem que o Hamas renuncie à violência e reconheça a existência do Estado israelense como condições para o restabelecimento da ajuda ao governo. Contudo, o Hamas rejeita os pedidos internacionais e recorreu a ajuda de países árabes e muçulmanos. O Hamas afirma que arrecadou cerca de US$ 60 milhões, mas não conseguiu transferir o dinheiro aos palestinos. As entidades bancárias internacionais não trabalham com o movimento islâmico por temerem ser acusadas de colaboração com o terrorismo, por ser essa a qualificação do Hamas nas legislações da União Européia, Israel e Estados Unidos.