Ministro Paulo Renato faz balanço do Provão O ministro da Educação, Paulo Renato, deverá fazer um balanço ao final da tarde do domingo do Exame Nacional de Cursos, o chamado Provão, que ocorrerá em todo o território, confirmou a assessoria do Ministério. O balanço do ministro ocorrerá na sede do ministério, no Rio de Janeiro. Cerca de 400 mil alunos serão sumetidos ao Provão, que avalia a qualidade de mais de cinco mil cursos de 24 áreas. As provas serão realizadas neste domingo, entre 13 e 17 horas.