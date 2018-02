Ministro peruano denunciará Fujimori por genocídio O ministro de Saúde do Peru, Fernando Carbone, pretende apresentar ao Congresso uma denúncia de genocídio contra o ex-presidente Alberto Fujimori. Um informe do Ministério da Saúde divulgado terça-feira revelou que pelo menos 200.000 camponeses pobres foram esterilizados sob pressão entre 1996 e 2000, durante o governo Fujimori (1990-2000). O relatório indica que apenas 10% das 314.967 pessoas esterilizadas no Peru o foram por vontade própria e três ex-ministros de Saúde tiveram responsabilidade no programa de anticoncepção cirúrgica supostamente voluntário. Carbone disse que o governo Fujimori promoveu a planificação familiar doando alimentos a casais que viviam em áreas rurais ou pressionando camponeses, na maioria analfabetos, a fazerem laqueadura ou vasectomia. O ministro disse que as provas obtidas contra Fujimori são 56 documentos oficiais que contêm instruções para levar adiante uma campanha de esterilização a fim de impedir que mulheres de povoados pobres tivessem mais filhos. Cerca de 500 homens e mulheres prestaram depoimento durante a investigação. O Defensor do Povo, Walter Albán, discordou hoje das cifras divulgadas pelo governo e disse que, na realidade, as denúncias sobre esterilização forçada são menos, entre 200 ou 300. A questão da esterilização desatou um escândalo em 1997, quando meios de comunicação começaram a recolher testemunhos de mulheres operadas que disseram ter sido submetidas a ligadura de trompa contra sua vontade. Mais de 20 mulheres morreram e várias tiveram complicações.