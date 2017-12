Ministro peruano não renuncia, apesar de crise das geradoras O ministro das Finanças do Peru, Pablo Kuczynski, afirmou hoje que ficou frustrado com o cancelamento da venda de duas companhias geradoras de energia no país, mas descartou que estaria pretendendo renunciar ao cargo. Na quarta-feira, o governo peruano suspendeu a privatização da Egasa e Egesur, após vários dias de protestos contra a venda das companhias. "Foi um retrocesso, mas não há uma aversão total a privatizações", disse em entrevista à rádio RPP. Kuczynski declarou que seria uma irresponsabilidade deixar o cargo, que assumiu em julho, após atuar como administrador de recursos em Miami. Os jornais peruanos informaram nesta sexta-feira que Ricardo Vega Llona, diretor da ProInversion, agência de privatizações do governo, renunciou ao posto. Segundo as matérias, a renúncia seria oficializada hoje, mas o presidente do Peru, Alejandro Toledo, já tinha sido comunicado da decisão. A renúncia é um desdobramento da decisão do governo de suspender a venda das geradoras para a belga Tractebel, divisão do grupo francês Suez que venceu o leilão. Após fechar um acordo com líderes regionais da região Sudoeste do Peru, o governo cancelou a venda até que seja conhecida a decisão judicial sobre alterações na venda.