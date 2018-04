Ministro põe cargo à disposição de García O chefe do Conselho de Ministros do Peru, Yehude Simon, colocou ontem seu cargo à disposição do presidente Alan García. O gesto é mais um sinal do desgaste enfrentado pelo governo peruano depois que grupos indígenas deram início a uma onda de protestos que durou mais de dois meses e provocou a morte de 24 policiais e pelo menos 10 indígenas. As comunidades nativas reclamavam da aprovação de um conjunto de leis sobre exploração de recursos naturais. Para aplacar a pressão dos indígenas, Lima decidiu nesta semana revogar das duas leis mais polêmicas do pacote.