Ministro põe em dúvida eleição argentina de março Um dos homens de confiança do presidente argentino, Adolfo Rodríguez Saá, o ministro do Trabalho, Oraldo Britos, declarou nesta quarta-feira que duvidava da realização de eleições em março. Britos deu a entender que "se os planos de nosso governo se concretizarem e a confiança da população retornar... será outra a canção". Ao sentar em "el sillón de Rivadavia", como é chamada a cadeira presidencial argentina, Rodríguez Saá havia concordado verbalmente com os caciques do partido em não se apresentar às eleições diretas presidenciais do dia 3 de março. Mas este acordo já pode fazer parte do passado recente. Outro integrante do governo, o chefe de assessores da chefia do gabinete de ministros, Carlos Grosso, reafirmou essa intenção: "se o presidente trabalhar bem, e o povo pedir para continuar com ele, para que mudar de líder?". Desta forma, Rodríguez Saá também pretenderia se candidatar às eleições, aproveitando uma suposta popularidade que poderia conseguir caso tivesse sucesso com suas medidas econômicas. Seus assessores dizem que "El Adolfo", como o chamam em San Luis, "nunca começa nada que pelo menos não dure uma década". "El Adolfo" permaneceu no governo de sua província natal por mais de 18 anos. Operação política - Diversas lideranças peronistas de segundo escalão começaram uma operação política para que Rodríguez Saá permaneça na Casa Rosada até dezembro de 2003, quando seria completado o mandato inacabado de De la Rúa. Na quinta-feira, Rodríguez Saá receberá o apoio do ex-presidente Carlos Menem, que se opõe à realização de eleições em março. Enquanto Rodríguez Saá planeja sua permanência, os caciques peronistas começam a buscar seus candidatos a vice-presidente para as eleições de março. Os que já estão nessa corrida são o governador da província de Buenos Aires, Carlos Ruckauf; o governador de Córdoba, José Manuel de la Sota, e o governador de Santa Cruz, Néstor Kirchner. Vice - A definição de um vice é fundamental na política argentina. Na história do país, somente candidatos muito fortes puderam prescindir de um vice estratégico. Grande parte dos candidatos está buscando um vice das cidades da Grande Buenos Aires, onde está quase um terço dos eleitores do país. Esse é o caso do cordobês De la Sota, que já convidou o prefeito de La Plata, Julio Alak, para que o acompanhe na chapa presidencial. Kirchner, por seu lado, convidou o prefeito de La Matanza, Alberto Ballestrini. Ao contrário, o governador da província de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, está procurando um vice que seja proveniente do interior. Ruckauf teria tentado seduzir o senador Ramón Puerta, da província de Misiones, aproveitando que seu nome ficou conhecido no fim de semana, ao ocupar interinamente por 48 horas a presidência do país, abandonada por De la Rúa. Alfonsín - Quando foi candidato em 1983, Raúl Alfonsín prescindiu de um vice de nome, já que sua própria presença era suficientemente forte para vencer. Em 1989, Menem, proveniente da pequena província de La Rioja, precisou de Eduardo Duhalde, na época prefeito da hiperpovoada Lomas de Zamora. Mas em 1995, quando se apresentou para a reeleição, Menem escolheu uma figura que na época era de pouco peso, Carlos Ruckauf, já que não precisava - e nem queria - um vice poderoso. Leia o especial