Ministro português diz que caso Madeleine está quase concluído A investigação sobre o desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann está perto de terminar, disse nesta quarta-feira o ministro português da Justiça, Alberto Costa. Costa, falando a um comitê do Parlamento, não deu indicações sobre como a investigação terminaria, mas disse ser "prematuro" afirmar que ela fracassou. A polícia portuguesa não fez acusações formais no caso da garota, que desapareceu em Algarve em 3 de maio. Eles apontaram os pais da menina de 3 anos, Kate e Gerry McCann, como suspeitos. "Nós estamos em uma fase na qual estamos nos aproximando da conclusão desse caso", disse Costa. A polícia portuguesa enfrentou críticas na mídia britânica por não fazer progressos na busca pela garota. "Eu acho que a sugestão de fracasso é prematura", afirmou o ministro. No começo deste mês, o chefe da polícia portuguesa, Alipio Ribeiro, disse que as autoridades foram precipitadas ao indicar os McCanns como suspeitos. (Reportagem de Axel Bugge)