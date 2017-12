Ministro pró-colônias judaicas renuncia em Israel O líder de um partido que apóia os assentamentos judaicos em terras palestinas renunciou a seu posto no gabinete do primeiro-ministro Ariel Sharon, em mais um duro golpe para a coalizão de governo de Israel, depois da aprovação de um plano de retirada unilateral da Faixa de Gaza. Com a saída do ministro da Habitação, Effie Eitam, líder do Partido Nacional Religioso (PNR), Sharon não possui mais uma maioria no Parlamento. Apesar disso, seus oponentes aparentemente não dispõem de votos suficientes para derrubar o governo. A expectativa é de que Sharon corteje o Partido Trabalhista, um ex-parceiro de coalizão que poderá aliar-se ao primeiro-ministro para implementar o plano de retirada de soldados israelenses e colonos judeus da Faixa de Gaza até o fim de 2005. O primeiro-ministro manifestou-se determinado em levar adiante o plano, apesar da dura oposição dos membros ultraconservadores do governo, inclusive de seu próprio partido, o Likud. Na semana passada, Sharon demitiu dois ministros da União Nacional, outro partido pró-assentamentos, para garantir a aprovação de seu plano pela maioria de seu gabinete.