Ministro rechaça versões sobre saúde de Chávez O ministro das Comunicações da Venezuela, Andrés Izarra, negou versões que circulam na internet sobre uma possível viagem de emergência de Hugo Chávez a Cuba por causa de complicações de seu câncer detectado no ano passado. Em sua conta no twitter, Izarra escreveu "sobre rumores, guerra suja dos canalhas". O ministro, porém, não disse onde se encontra atualmente o presidente, que apareceu publicamente pela última vez no dia 17 de fevereiro, durante um encontro com membros de seu partido no Estado de Vargas. Mas disse que o presidente resolveu aproveitar para avaliar quem serão os integrantes do comando de sua campanha.