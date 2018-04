Ministro renuncia em meio a escândalo O ministro da Justiça da Espanha, Mariano Fernández Bermejo, anunciou ontem sua demissão do governo socialista por sua gestão em um escândalo de corrupção e a recente greve de juízes no país. O ministro foi muito criticado pela oposição por ter se encontrado com o juiz Baltasar Garzón pouco depois de o magistrado ter coordenado uma operação anticorrupção que envolveu alguns nomes do Partido Popular.