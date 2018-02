Ministro representava minorias

Sua trajetória política sempre esteve atrelada às Forças Armadas e não ao Partido Baath. Começou na academia militar e subiu todos os degraus até ser nomeado ministro da Defesa no ano passado, já durante os levantes contra Assad.

Desde o início, era visto como uma figura leal ao regime. Assad confiava cegamente em Rajha, especialmente por ele ser de uma minoria religiosa. Alguns subalternos, porém, o viam como uma pessoa rude. Mesmo ficando em segundo plano diante de Maher Assad, irmão de Bashar, e de Assef Shawkat, cunhado do líder sírio, Rajha esteve envolvido na repressão a opositores. Quando jovem, participou da Guerra do Yom Kippur, em 1973, e da ocupação síria do Líbano, encerrada em 2005. Sem ele, cristãos deixam de ter presença no regime. / GUSTAVO CHACRA