Ministro russo diz que acusação do Pentágono é "puro lixo" O ministro da Defesa da Rússia garantiu nesta terça-feira que notícias dando conta que Moscou ofereceu informação sobre movimento de tropas dos Estados Unidos ao regime de Saddam Hussein durante a guerra são "puro lixo". Sergei Ivanov uniu-se assim ao coro de autoridades russas negando denúncia do Pentágono de que dois documentos apreendidos no Iraque indicavam que Moscou obteve informações de inteligência de fontes dentro do Comando Central dos EUA e as repassou a oficiais iraquianos. "Naturalmente, não suprimos ninguém com informação. E isso surgiu agora porque já faz três anos desde o início da guerra no Iraque, e suponho que as coisas não estejam indo muito bem. Então, querem distrair a atenção, apontar o dedo para outros", avaliou Ivanov. "Não há nada a comentar."