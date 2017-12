Ministro russo quer tirar questão nuclear iraniana do "atoleiro" O subsecretário do Conselho de Segurança do Irã, Ali Hosseini Tash, chegou hoje a Moscou para fazer consultas sobre a proposta do Kremlin de enriquecer o urânio iraniano em solo russo. A iniciativa é considerada o último recurso para solucionar a crise nuclear em que o país está envolvido no âmbito da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). O ministro russo de Assuntos Exteriores, Serguei Lavrov, quer "tirar este problema do atoleiro antes da reunião do Conselho de Governadores da AIEA, que acontecerá no próximo dia 6". Lavrov disse que a Rússia defende "o direito do Irã de dispor do ciclo completo de combustível nuclear depois que forem solucionadas entre os analistas da AIEA as dúvidas surgidas em relação à finalidade do programa iraniano". O ministro do Exterior do Irã, Manucher Mottaki, disse hoje, em Bruxelas, que o país não tem intenção de renunciar a seu "direito soberano" de realizar pesquisas nucleares em seu território e que não existe conexão entre a moratória de enriquecimento de urânio e as negociações sobre a oferta russa. Moscou propõe que os aspectos mais sensíveis do ciclo de combustível nuclear iraniano, como o enriquecimento de urânio, sejam realizados em seu território em uma empresa mista e sob a supervisão da AIEA. Posteriormente, o urânio enriquecido seria levado ao Irã e utilizado no funcionamento dos reatores nucleares iranianos, que Teerã constrói com a ajuda da Rússia. Desta forma, o Irã não perderia sua autonomia na hora de produzir combustível nuclear e a comunidade internacional poderia ter certeza de que nenhum material nuclear iraniano seria desviado para fins militares. No entanto, Teerã insiste em que Moscou permita o acesso de seus analistas ao processo de enriquecimento de urânio e que parte do mesmo ocorra em território iraniano e reivindica que a Rússia atraia um terceiro país a este projeto conjunto, cujo objetivo é evitar as sanções e as suspeitas de proliferação de armas nucleares.