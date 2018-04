Ministro russo viaja à Síria para se encontrar com Assad O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse hoje que visitará Damasco na terça-feira para se encontrar com o presidente sírio, Bashar Assad. Mais cedo, Lavrov havia dito que seria um "escândalo" se o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) votasse a favor de uma resolução condenando a Síria pela violenta repressão de manifestações populares. É possível que a votação aconteça ainda hoje. Aliada da Síria, a Rússia se opõe a uma resolução que exija a renúncia de Assad. As informações são da Dow Jones.