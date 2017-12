Ministro saudita diz que vídeo de Bin Laden é verdadeiro O ministro da Defesa da Arábia Saudita, príncipe Sultão, rejeitou especulações que circularam no Oriente Médio segundo as quais o vídeo de Osama bin Laden, divulgado na semana passada pelos Estados Unidos, teria sido fabricado. Segundo o príncipe, tais especulações são "inconcebíveis e mentirosas". "A fita é verdadeira e evidencia que (Bin Laden) é irracional e não tem qualidades nacionais e militares", disse o ministro saudita em uma entrevista divulgada hoje pela agência de notícias oficial saudita. O Pentágono divulgou o vídeo, encontrado em uma casa no Afeganistão, na esperança de convencer o mundo árabe de que o exilado saudita planejou os atentados terroristas de 11 de setembro contra os Estados Unidos. No entanto, muitos no Oriente Médio duvidaram da autenticidade da fita devido à baixa qualidade. Alguns afirmaram que o material fora fabricado por Washington. Leia o especial