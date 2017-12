Ministro sírio visita Iraque pela 1º vez desde Saddam O ministro de Assuntos Exteriores sírio, Walid al-Moualem, realiza neste domingo uma visita oficial ao Iraque, a primeira de um ministro sírio a este país desde a derrubada do regime do presidente iraquiano Saddam Hussein, em 2003. Moualem tratará com os responsáveis iraquianos de assuntos relativos à cooperação em matéria de segurança, e espera-se que anuncie o reatamento das relações diplomáticas depois de mais de 20 anos de ruptura, disseram fontes oficiais iraquianas. O governo do Iraque considera de "especial importância" a visita de Moualem para a melhora das relações, após as acusações iraquianas e dos Estados Unidos contra a Síria de não fazer o suficiente para impedir a infiltração de terroristas estrangeiros no Iraque, acrescentaram as fontes. A visita do titular de Exteriores sírio coincide com chamados nos EUA a favor de um papel sírio e iraniano no restabelecimento da segurança no Iraque e o apoio ao plano de reconciliação nacional do primeiro-ministro iraquiano, o xiita Nouri al-Maliki. A Síria, que se opõe abertamente à presença de forças estrangeiras no Iraque, rejeitou em várias ocasiões as acusações de permitir a infiltração de terroristas no país vizinho através da fronteira comum. Durante sua presença em Bagdá, o chefe da diplomacia síria será recebido por Maliki e se reunirá com o presidente iraquiano, o curdo Jalal Talabani, e com o ministro de Assuntos Exteriores, o curdo Hoshyar Zebari. Damasco rompeu relações diplomáticas com Bagdá em 1982, após acusar o Iraque de incitar as revoltas protagonizadas naquele ano pelos Irmãos Muçulmanos na Síria. Além disso, a Síria foi o único país árabe que apoiou Teerã na guerra entre Irã e Iraque (1980-1988). Ambos os países restabeleceram suas relações comerciais nos últimos anos do regime de Saddam Hussein, mas desde sua derrocada, em abril de 2003, nenhum ministro sírio tinha visitado Bagdá.