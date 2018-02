Ministro sudanês morre em acidente de avião O ministro da Defesa do sul do Sudão e um assessor presidencial estão entre os mortos na queda de um avião por falha técnica, que chegam a 23 pessoas, disseram autoridades. Dominic Dim, ministro da Defesa do sul, e Justin Yak, assessor presidencial para assuntos do governo local, estavam em um avião que caiu perto da cidade de Rumbek, disseram as autoridades do governo do sul. "Vinte e um passageiros morreram, além de pelo menos dois ou três membros do governo", disse o vice-presidente do sul, Salva Kiir, em uma entrevista à imprensa. "Dois motores falharam e não havia nada que o piloto pudesse fazer." A mulher de Yak também estava entre os mortos, disse uma autoridade do governo do sul. O ex-grupo rebelde SPLM, do sul, assinou em 2005 um acordo com o Partido do Congresso Nacional, do norte, colocando um fim à guerra civil no Sudão. Dim também tinha responsabilidade ministerial pela SPLA, o braço armado do SPLM. O ministro da Informação do Sul do Sudão, Gabriel Changson, disse que o local foi isolado e que o governo investigaria o acidente. A Organização das Nações Unidas (ONU) disse que o avião era um Beechcraft 1900, operado pela South Sudan Air Connection, e voava de Wau a Juba com 21 passageiros a bordo. A ONU disse que enviou um helicóptero para o local da queda. A companhia aérea, com sede em Juba, voa no sul do Sudão. Dos mortos, 19 eram autoridades militares, disse o site do jornal local Sudan Tribune. Dim, que era general no Exército, assumiu o cargo em julho do ano passado, em um reestruturação no gabinete. O ex-liíder rebelde sulista John Garang foi morto em um acidente de helicóptero há três anos. Sua viúva disse que ele foi assassinado, apesar do inquérito oficial ter apontado falha humana.