Ministro sul-coreano se reunirá com Rice nos EUA O ministro de Assuntos Exteriores da Coréia do Sul, Song Min-soon, viajará na próxima semana aos Estados Unidos para reunir-se com a secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, com quem tratará a crise norte-coreana. Song, recém nomeado responsável por essa pasta, visitará de 3 a 6 de janeiro Washington, onde deve, além disso, reunir-se com outras autoridades americanas para abordar assuntos bilaterais e a crise nuclear da Coréia do Norte. O ministro sul-coreano concluiu na quarta-feira uma viagem de dois dias ao Japão, seu primeiro destino após assumir o cargo em 1º de dezembro. Em entrevista coletiva na qual anunciou nesta quinta-feira sua viagem aos EUA, o ministro sul-coreano considerou positivo que pelo menos a última rodada da reunião de seis lados sobre a Coréia do Norte, que aconteceu na semana passada em Pequim, servisse para discutir o assunto do Banco Delta Ásia. Antes de avançar no diálogo nuclear, a Coréia do Norte exige a suspensão das sanções financeiras impostas pelos Estados Unidos a várias contas do regime norte-coreano neste banco em Macau. A quinta rodada do diálogo nuclear de seis lados (com as duas Coréias, Estados Unidos, Japão, Rússia e China) terminou na sexta-feira passada em Pequim sem nenhum acordo.