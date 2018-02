Ministro turco muda de idéia e continua no cargo O ministro da Economia da Turquia, Kemal Dervis, teria concordado em permanecer no cargo, convencido pelo presidente do país, Ahmet Necdet Sezer, de acordo com o canal de TV turco NTV. A matéria informou que a carta de renúncia de Dervis foi cancelada. A decisão não deve animar os mercados financeiros porque a sensação de caos político permanece. Mais cedo Dervis apresentou sua carta de renúncia, que teria sido aceita pelo primeiro-ministro Bulent Ecevit e rejeitada pelo presidente. A situação gerou uma disputa constitucional. De acordo com a Constituição turca, os ministros de gabinete são apontados pelo primeiro-ministro, mas a indicação só é confirmada após sanção presidencial e publicação do ato no Diário Oficial. A Constituição também estabelece que o premier pode demitir seus ministros de gabinete, mas esta decisão também requer sanção presidencial. As últimas notícias vindas da Turquia davam conta de que Dervis foi convidado a sair do governo, mas não teria sido efetivamente demitido pelo primeiro-ministro Bulent Ecevit. Dervis é o arquiteto do programa de recuperação econômica do país e foi a principal ponte da negociação entre a Turquia e o Fundo Monetário Internacional. Para um banqueiro, não faz nenhuma diferença se Dervis continuará ou não no governo. "No médio prazo, a sua renúncia poderia ser até positiva, uma vez que ele engrossaria o movimento reformista organizado por ex-ministros de Ecevit", afirmou. Dervis é considerado uma figura emblemática para o novo movimento reformista, iniciado por ministros e parlamentares que recentemente deixaram o Partido da Esquerda Democrática (PED), do premier Ecevit. O novo grupo é formado pelo o ex-ministro de Relações Externas, Ismail Cem, que renunciou hoje, e pelo ex-vice-primeiro-ministro Husamettin Ozkan, que se demitiu e deixou o PED na segunda-feira. Outros cinco ministros também renunciaram desde segunda-feira.