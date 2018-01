Ministro ucraniano encontrado morto com tiro O ministro dos Transportes da Ucrânia, Heorhiy Kirpa, foi encontrado morto e com ferimento de bala nesta segunda-feira, disse um porta-voz do sistema ferroviário ucraniano. A morte ocorre um dia depois da eleição presidencial na qual o premier Viktor Yanukovych, que Kirpa apoiava, aparece derrotado pelo líder da oposição, Viktor Yushchenko. Em novembro, Kirpa havia sido acusado de pôr trens à disposição de eleitores de Yanukovych, para que pudessem se deslocar rapidamente e votar repetidamente em diversas localidades. O pleito de novembro acabou anulado por fraude. O corpo foi encontrado na casa de campo do ministro, disse o porta-voz Eduard Zanyuk. "O homem está morto. Uma investigação esclarecerá as circunstâncias", afirmou. A mídia local levanta a hipótese de suicídio, mas fontes oficiais se recusam a confirmá-la. Há informes de que uma arma foi encontrada junto ao corpo.