Ministro vê indício sobre teste da Coreia do Norte

Ryoo Kihl-jae afirmou que "existe tal indício", de acordo com duas fontes do ministério que preferiram não se identificar. A fala foi feita quando Ryoo foi questionado por um parlamentar sobre o aumento de pessoal e de atividades com veículos no local do teste nuclear do Norte.

Segundo as fontes do Ministério, Ryoo disse aos parlamentares que não iria fornecer

mais detalhes porque envolvem assuntos confidenciais de inteligência.

Autoridades de defesa da Coreia do Sul disseram anteriormente que o Norte estava pronto para um teste nuclear em dois túneis subterrâneos. O Norte usou um

túnel para seu teste nuclear de 12 de fevereiro. O segundo permanece inutilizado. As informações são da Associated Press.