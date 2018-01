Ministro venezuelano diz que foi ameaçado durante sua detenção O ministro do Exterior da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou neste domingo ter recebido ameaças físicas por parte da polícia americana, durante os 90 minutos em que ficou detido no aeroporto de Nova York, no último sábado. "As ameaças de nos machucar aumentaram quando nos identificamos", afirmou Maduro em declarações à imprensa na sede da missão venezuelana na ONU. "Respondemos com a dignidade dos revolucionários venezuelanos", afirmou o ministro venezuelano, que disse ter sido empurrado após ter se negado a obedecer a ordem dada por um funcionário americano de dirigir-se a outro quarto para uma segunda revista. "Se esta é a maneira com que tratam um ministro do Exterior, o que não deverão fazer com um árabe que use turbante?", perguntou Maduro, após chamar o governo americano de "nazista e racista". O ministro venezuelano considerou que sua detenção foi "uma represália" pela política de seu governo, e voltou a pedir ao secretário-geral da ONU, Kofi Annan, que condene "este abuso". "Foi uma tentativa de provocar-nos", afirmou. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Tom Casey, pediu desculpas formais ao governo venezuelano pelo fato, que considerou "um incidente infeliz". Segundo fontes da polícia do aeroporto John F.Kennedy, a detenção aconteceu depois que Maduro reclamou por ter que passar pela segunda vez pelo detector de metais. As autoridades americanas afirmam que a revista aconteceu porque Maduro chegou ao terminal aéreo apenas trinta minutos antes da hora de decolagem, e que não havia se identificado como ministro do Exterior da Venezuela. "Maduro não cumpriu com o procedimento do protocolo diplomático", Disseram. Maduro integrou a delegação de seu país que participou da Assembléia Geral da ONU, onde o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, pronunciou na quarta-feira um discurso em que chamou George W.Bush de "diabo". Durante uma visita ao bairro nova-iorquino do Harlem, realizada na última quinta-feira, Chávez voltou a criticar Bush, a quem chamou de "alcoólatra", "doente" e "complexado".