Ministros chinês e iraniano defendem solução diplomática em crise nuclear O ministro das Relações Exteriores chinês, Li Zhaoxing, se reuniu nesta quarta-feira em Pequim com o vice-ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, a fim de buscar uma solução diplomática para o conflito nuclear iraniano. A breve nota publicada pelo Ministério das Relações Exteriores chinês afirma que "ambas as partes trocaram opiniões sobre a situação do problema nuclear do Irã, e destacaram que é preciso resolver adequadamente o conflito nuclear, através de negociações diplomáticas". O ministério informou na nota que Araghchi se reuniu na terça-feira com Cui Tiankai, assistente do ministro das Relações Exteriores chinês, em uma visita de dois dias que não foi anunciada oficialmente pelas autoridades chinesas. A reunião com Li Zhaoxing acontece um dia antes de terminar o prazo dado ao Irã pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas para que suspenda seus projetos nucleares, sob a ameaça de possíveis sanções. A Rússia e a China, principais parceiros do regime de Teerã e ambos com direito a veto no Conselho de Segurança da ONU, defenderam ao longo de toda a crise nuclear iraniana uma solução dialogada, enquanto os Estados Unidos defendem aplicar sanções. As relações econômicas entre a China e o Irã estão condicionadas à necessidade de petróleo do gigante asiático, segundo maior consumidor de petróleo do mundo e cujo maior fornecedor foi - em janeiro passado e pela primeira vez - o Irã, na frente da Arábia Saudita. Nos sete primeiros meses de 2006, o comércio bilateral entre o Irã e a China chegou aos US$ 7,9 bilhões, o que representa um aumento de 43,9% em relação ao mesmo período de 2005. A maior parte desta troca comercial corresponde às exportações iranianas de petróleo para a China, segundo estatísticas da alfândega chinesa, com um total de 9,7 milhões de toneladas e um aumento de 10,4%.