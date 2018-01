Ministros da Guatemala renunciam em protesto a escândalo de corrupção Os ministros de Economia e Educação renunciaram aos cargos, assim como o comissário do presidente Otto Perez Molina para a competitividade, em protesto contra um escândalo de corrupção que ameaça a presidência do país. Os três têm laços com câmaras empresariais da Guatemala, que têm pedido a renúncia de Perez Molina.