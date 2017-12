Ministros da Liga Árabe viajam a Beirute em emergência Vários dos ministros de Exteriores dos Estados-membros da Liga Árabe tomaram hoje um avião militar no Cairo para viajar a Beirute, onde farão uma reunião de emergência para discutir o conflito no Líbano. Segundo informaram à Efe fontes do aeroporto do Cairo, os responsáveis da diplomacia de Egito, Marrocos, Barein, Iêmen, Argélia, Sudão, Tunísia, Djibuti, Mauritânia, Líbia e Kuwait viajaram em um avião militar C-130, que os levará à capital libanesa. Na mesma aeronave viajam o vice-secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed bin Hilli, e outros responsáveis da organização, acrescentaram as fontes. A reunião da Liga Árabe em Beirute foi solicitada pelo ministro de Exteriores saudita, Saud a-Faisal, para que os Estados-membros discutam a situação da guerra não declarada entre Israel e o Hezbollah e como a organização pode ajudar o Líbano na situação atual.