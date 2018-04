Ministros da Somália pedem declaração de emergência

Paralelamente, legisladores da Somália aprovaram uma resolução pedindo intervenção militar internacional imediata para ajudar a combater os insurgentes. O orador do parlamento, xeque Adam Mohamed Nor, disse que os legisladores querem que as tropas sejam enviadas à Somália dentro de 24 horas. A resolução foi aprovada hoje durante uma sessão realizada dentro do palácio presidencial. Já existe uma força da União Africana em Mogadíscio, mas seu mandato se restringe a proteger autoridades e instalações do governo.