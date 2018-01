Ministros da UE apoiam iniciativa para combater o financiamento a terroristas

Na próxima semana, a Comissão Europeia vai detalhar propostas específicas para limitar movimentos ilegais, congelar ativos e melhorar o compartilhamento de informações de inteligência - como solicitado pela França, que tem liderado os esforços do bloco para desmantelar grupos terroristas.

"Ministros concordaram em trabalhar na luta contra o financiamento de terroristas como uma prioridade imediata", disse o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, na sequência de uma reunião com as autoridades em Bruxelas.

O bloco já concordou em aumentar o rigor das leis contra a lavagem de dinheiro no começo do ano, mas os governos têm até 2017 para implementar as regras. O governo francês quer uma implementação mais rápida das medidas.

O ministro das Finanças da França, Michel Sapin, afirmou que houve um amplo acordo das medidas. "A França está satisfeita", disse Sapin após a reunião. "A Comissão Europeia e os países da UE vão acelerar os esforços, e a cooperação entre os serviços será melhorada", concluiu.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Comissão Europeia vai discutir os detalhes dos acordos na próxima semana para verificar se eles podem ser concluídos em uma reunião em janeiro.

O documento pede o estabelecimento de registros nacionais de contas bancárias que possam ser acessados pela polícia em caso de rastreamento de terroristas. Fonte: Dow Jones Newswires.