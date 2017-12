Ministros da UE aprovam treinamento de 230 policiais afegãos Ministros do exterior da União Européia aprovaram planos para estruturação de uma missão de treinamento para 230 policiais no Afeganistão, nesta segunda-feira. A operação poderá começar em Maio, disseram autoridades, após o planejamento ser elaborado e um comandante escolhido. Os ministros da UE declararam que a missão visa construir "uma força policial de posse afegã, que respeite os direitos humanos e opere junto com o modelo de regras da lei". A comissária de Relações Externas da União Européia, Benita Ferrero-Waldner, disse que os problemas do Afeganistão "não podem ser resolvidos sem um governo mais forte e respeito pela lei". A força da UE deve agir como suporte para os soldados da OTAN no Afeganistão, afim de estabilizar o país e manter a ordem. Os EUA também estão alimentando o treinamento da polícia afegã. O ministro do Exterior holandês, Ben Bot, disse que o plano era posicionar 160 instrutores policiais pelo Afeganistão. A missão será baseada em Cabul, mas comandantes estarão em outras 19 províncias, disse o chefe da polícia exterior da UE, Javier Solana. A missão vai custar À UE ?40 milhões (US$ 52 milhões) nesse ano, apesar de não estar claro quanto tempo a missão vai durar. Além do treinamento policia, peritos serão enviados ao local para ajudar na seleção e treinamento de juízes e para montar cortes ao longo do país.