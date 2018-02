Ministros da UE discutirão Iraque, Ucrânia e Gaza

"Nós estamos checando se isso será possível para os países-membros", afirmou Sebastien Brabant, porta-voz da chefe de diplomacia da UE, Catherine Ashton.

França e Itália vêm pressionando por uma reunião de ministros em Bruxelas para debater o papel da UE no Iraque, incluindo um potencial envio de armas para os curdos. O ministro de Relações Exteriores francês, Laurent Fabius, tem afirmado que algo precisa ser feito para ajudar os curdos a combater o grupo radical sunita Estado Islâmico.

A ministra da Defesa da Alemanha, Ursula von der Leyen, afirmou que seu país está trabalhando para fornecer ao exército no norte do Iraque suprimentos não letais e transportes. Em uma entrevista à rede N-TV, a ministra expressou "grandes preocupações" com o Estado Islâmico e com a "brutalidade e velocidade" do avanço do grupo.

Embaixadores da UE discutira o assunto na reunião em Bruxelas realizada ontem. As autoridades afirmaram que os países-membros considerariam o pedido dos curdos por uma ajuda militar. Eles também instruíram a unidade de política externa da UE a encontrar opções para o bloco ter um papel mais forte após o cessar-fogo em Gaza e discutiram os últimos acontecimentos na Ucrânia. Fonte: Dow Jones Newswires.