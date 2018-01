Ministros das duas Coréias vão se reunir As Coréias do Norte e do Sul concordaram nesta segunda-feira com a realização de um encontro entre ministros dos dois países na próxima semana em meio a dúvidas sobre se Pyongyang teria começado a reprocessar seu combustível nuclear para utilizá-lo em armas atômicas. Em Washington, o Departamento de Estado dos EUA anunciou nesta segunda-feira que as negociações entre os governos americano, chinês e norte-coreano sobre o suposto programa de armas nucleares da Coréia do Norte vão começar na quarta-feira em Pequim. Enquanto isso, Pyongyang divulgou uma nova série de frases bombásticas contra os Estados Unidos: "Se os inimigos invadirem nossos céus, terras e mares invioláveis, mesmo por uma polegada, destruiremos os agressores com um ataque impiedoso e aniquilador", diz uma das frases, informou a KCNA, agência de notícias oficial do governo norte-coreano.